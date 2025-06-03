‘Temiz Bir Gelecek’ sloganıyla Meram Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bizim Meram Sıfır Atık Yarışması’ ödül töreniyle son buldu.KONYA (İGFA) - Çocuklarda ve gençlerde çevre bilincini artırmayı, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturmayı hedefleyen yarışma, 5 aydan fazla süren bir maraton oldu. Gençlerin umut dolu mesajlar verdiği ödül töreninde renkli görüntüler yaşandı.

Meram Belediyesi tarafından ‘Temiz Bir Gelecek’ sloganıyla 15 Aralık 2024 – 20 Mayıs 2025 tarihleri arasında devam eden ‘Bizim Meram Sıfır Atık Yarışması’, düzenlenen ödül tören ile son buldu. Öğrencilerin ödül heyecanına Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Ayaz, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca da ortak oldu.

ÖĞRENCİLER, BEŞ AYDAN UZUN SÜRE KIYASIYA YARIŞTI

Çocuklarda ve gençlerde çevre bilincini artırmayı, sıfır atık ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturmayı hedefleyen yarışmaya Meram’da bulunan 29 okul katıldı. 16 ilkokul ve 13 ortaokulun yer aldığı yarışmada toplam 20.991 öğrenci görev aldı. Öğrenciler, bu süreçte 28.144 kilogram geri dönüştürülebilir atık toplayarak büyük bir çevre başarısına imza attı. Yarışma sonunda İlkokullar Kategorisinde; Aybahçe TOKİ Şehit Süleyman Ballan İlkokulu birinci, Hatıp İlkokulu ikinci, Karahüyük Mahallesi Ahmet Haşhaş İlkokulu ise üçüncü oldu. Ortaokul Kategorisinde ise; Mehmet Beğen Ortaokulu birinci, Ahmet Tevfik İleri İHO ikinci, Şehit Ömer Halisdemir İHO ise üçüncülüğü kazandı.

GENÇLERDEN UMUT DOLU MESAJLAR

Ödül töreninde öğrenciler adına konuşan Mehmet Beğen Ortaokulu’ndan Zehra Acar, dünyanın insanlığın ortak ve tek yaşam alanı olduğuna vurgu yaptığı ve onu en güzel haliyle muhafaza edilmesinin gerekliliğine işaret ettiği sözleri büyük alkış aldı.

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, yaptığı konuşmada MEGA çatısı altında Meram Belediyesi ile yürütülen iş birliklerine değinerek şu ifadeleri kullandı; “Beş yıldır Meram Gelişim Akademisi çerçevesinde belediyemizle örnek faaliyetler yürütüyoruz. Bu özel yarışma ile öğrencilerimize yıl boyunca çevre bilinci aşıladık. Katkı sunan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum.”

Sıfır atık meselesinin artık küresel bir harekete dönüştüğünü belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Ayaz da 2017 yılında başlayan sıfır atık projesinin geldiği noktayı şu sözlerle özetledi; “Çocuklarımız sıfır atığın ne olduğunu artık çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, bakanlığımızın koordinasyonunda başlayan bu proje artık sadece Türkiye'de değil, dünyada da karşılık buldu. Bu yarışma ve ödül töreni de gençlerimizi bu noktada bilinçlendirmek için önemli bir adım. Buna katkı sunan tüm kurumlarımıza, özellikle Meram Belediyesine ve Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür ediyorum.”