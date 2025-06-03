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Turnuva boyunca genç sporcuların gelişimine katkı sağlayacak maçlar, farklı takımların katılımıyla önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Çekişmeli geçen mücadelede Su Damlası Okulları SK, parkeden 24-16’lık skorla galip ayrılarak turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

Açılış maçında Akçakoca Gençlik Spor Kulübü ile Su Damlası Okulları Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun altyapı faaliyet programı kapsamında yer alan U12 Erkekler Yerel Lig müsabakalarında turnuvaya toplam 10 takım katılım sağladı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Türkiye Basketbol Federasyonu’nun altyapı faaliyet programı kapsamında yer alan U12 Erkekler Yerel Lig müsabakaları, 2 Haziran 2025 tarihi itibariyle başladı.

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