Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 8 Mart Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - Pek çok filmi dünyayla birlikte vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor. Komediden korkuya, dramdan animasyona önemli yapımların Hayali (Imaginary), Emanet, Hayatımız Roman, Rahha, Geride Kalanlar (The Holdovers), Tetikçi (Freelance), Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya (Crazy Kwai Boo: Sanxingdui Spirited Away), The Albanian Virgin, Minik Fare ve Sevimli Ayının Maceraları (Ernest and Celestine: A Trip to Gibberitia), Hatır (Memory) filmlerinin içerisinde bulunduğu 8 Mart Cuma haftasının vizyon programı belli oldu.

8 MART CUMA GÜNÜ VİZYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI

Haftanın korku ve gerilim türündeki filmlerinden Hayali (Imaginary), doğduğu eve geri dönen ve orada beklenmedik durumlarla karşılaşan bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Jessica, yeni kocası Max ve iki kızıyla birlikte eski ebeveynlerinin evinde, büyük şehrin banliyölerinde rahat bir yaşam sürmeyi sabırsızlıkla bekler. Eve gittiklerinde küçük kızı Alice, bodrumda Jessica'nın eski peluş oyuncak ayısı Chauncey'yi bulur. Oyuncak ayıya tuhaf bir bağlılık geliştiren Alice, çok geçmeden tuhaf davranmaya, hatta tehlikeli şeyler yapmaya başlar. Jessica, kısa süre içerisinde Chauncey'nin oynadığı şeyin bir peluş oyuncak ayıdan çok daha fazlası olduğunu fark eder…

doğduğu eve geri dönen ve orada beklenmedik durumlarla karşılaşan bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Jessica, yeni kocası Max ve iki kızıyla birlikte eski ebeveynlerinin evinde, büyük şehrin banliyölerinde rahat bir yaşam sürmeyi sabırsızlıkla bekler. Eve gittiklerinde küçük kızı Alice, bodrumda Jessica'nın eski peluş oyuncak ayısı Chauncey'yi bulur. Oyuncak ayıya tuhaf bir bağlılık geliştiren Alice, çok geçmeden tuhaf davranmaya, hatta tehlikeli şeyler yapmaya başlar. Jessica, kısa süre içerisinde Chauncey'nin oynadığı şeyin bir peluş oyuncak ayıdan çok daha fazlası olduğunu fark eder… Senaryosunu Haluk Özenç’in yazdığı, yönetmenliğini Ali İlhan’ın üstlendiği Emanet, geçmişi sırlarla dolu olan bir adam ve ailesinin hayatına odaklanıyor. Geçmişi sırlarla dolu olan Orhan Usta, dağılmak üzere olan ailesiyle birlikte onlara ait olmayan bir emaneti korumaya çalışır. Her şeylerini kaybettikleri bu süreçte Orhan ve ailesi, birbirlerini yeniden bulur.

geçmişi sırlarla dolu olan bir adam ve ailesinin hayatına odaklanıyor. Geçmişi sırlarla dolu olan Orhan Usta, dağılmak üzere olan ailesiyle birlikte onlara ait olmayan bir emaneti korumaya çalışır. Her şeylerini kaybettikleri bu süreçte Orhan ve ailesi, birbirlerini yeniden bulur. Haftanın komedi filmlerinden Hayatımız Roman, polislerden kaçarken kendilerini bir Roman mahallesinde bulan Nihat ve Öykü'nün hikayesini konu ediniyor. Peşlerindeki polisten kaçan Öykü ve Nihat’ın yolu bir tesadüf sonucu Roman mahallesine düşer. Suçsuz olduklarını kanıtlamaya çalışan Nihat ve Öykü, bir türlü kimseye kendilerini inandıramazlar. Bu koşuşturma içerisinde Nihat ve Öykü arasında bir yakınlaşma başlar.