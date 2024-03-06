AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir’in trafik sorununu çözmekte kararlı olduklarını belirterek çevre yolu, alternatif yollar ve otopark projelerini vatandaşlarla paylaştı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran, Nevşehir’in en önemli sorunları arasında gösterilen çevre yolu konusunda geçtiğimiz haftalarda önemli bir gelişme yaşandığını ve çevre yolu projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 Yılı Yatırım Programı’na alındığını söyledi. Projenin yatırım programına daha önceki yıllarda alınmamasının nedeninin kamulaştırma problemi olduğunu kaydeden Savran, yatırım programına alınan projenin bundan sonra ihale sürecinin başlayacağını ifade etti.

Çevre Yolu Projesi ile birlikte alternatif yollar konusunda da hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Savran, bunun için iki ayrı projelerinin olduğunu açıkladı. Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü binası yakınlarından başlayarak Jandarma bölgesinden geçip Nevşehir Devlet Hastanesi yakınlarından Avanos Yolu Zübeyde Hanım Caddesi’ne bağlanacak ve Nevşehir-Uçhisar sınırından ilerleyerek oradaki kolejin yakınlarından geçip ilk önce 15 Temmuz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ne daha sonrada yeni Öğretmenevi civarından Avanos yoluna bağlanacak iki ayrı alternatif yol projesi de hazırladıklarını ifade eden Savran, “Türkiye Yüzyılı Şehirlerine yakışır eser ve hizmetlerle ilçemizi daha da güzelleştirecek; her bir vatandaşımızın huzuru ve mutluluğu için yılmadan, yorulmadan çalışacağız.” dedi.

Çevre Yolu ve Alternatif Yol projeleri ile birlikte katlı otopark projeleriyle de şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatacaklarını kaydeden Savran, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aziz milletimizin güçlü desteğiyle birlikte, toplumumuzun her kesiminin gönlüne ve hayatına dokunacak projelerimizi gece gündüz demeden, canla başla çalışarak hayata geçireceğiz.” diye konuştu.