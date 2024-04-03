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Zrenjanin kenti Kristalna Dvorana salonunda oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

6. Eleme Grubu'ndaki son maçını ise A Milli Takımımız, 7 Nisan tarihinde deplasmanda Sırbistan ile oynayacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki beşinci maçında Karadağ'a 30-28 yenildi. RİZE (İGFA) - Rize'de Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan ve ilk devreyi 15-14 önde tamamlayan Milli Takım, maçtan 30-28 mağlup ayrıldı.

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