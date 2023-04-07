A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk maçta Sırbistan'a mağlup oldu.
Giresun Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda play-off turu ilk maçının ilk yarısı da Sırbistan'ın 15-10'lık skor üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın rövanşı da 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sportski Centar Vozdovac'ta oynanacak. Play-off turunda rakibini elemesi durumunda A Milli Takımımız, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.
İlk defa üç ülkenin (Danimarka, Norveç ve İsveç) ev sahipliği yapacağı 26. IHF Kadınlar Dünya Şampiyonası, 29 Kasım - 17 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Şampiyona'nın finali ise Danimarka'nın Herning kentinde yapılacak.
Türkiye: Selen Akalın, Beyza Karaçam, Aslı Çalışkan İskit, Gülcan Tügel, Döne Gül Bozdoğan, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu, Neslihan Çalışkan, Yasemin Şahin, Ceylan Aydemir, Ayşenur Kara, Halime İslamoğlu, Meryem Erdoğan, Eda Nur Çetin, Gülsüm Güleçyüz, Elif Sıla Aydın
Sırbistan: Radosavljevic, Vukajlovic, Lavko, Lanistanin, Janjusevic, Risovic, Radojevic, Knezevic, Vasic, Stamenic, Lovric, Stoiljkovic, Tabak, Liscevic, Graovac, Milojevic