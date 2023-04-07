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İlk defa üç ülkenin (Danimarka, Norveç ve İsveç) ev sahipliği yapacağı 26. IHF Kadınlar Dünya Şampiyonası, 29 Kasım - 17 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Şampiyona'nın finali ise Danimarka'nın Herning kentinde yapılacak.

Karşılaşmanın rövanşı da 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sportski Centar Vozdovac'ta oynanacak. Play-off turunda rakibini elemesi durumunda A Milli Takımımız, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme'de sağlık sponsoru belli oldu

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme'de sağlık sponsoru belli oldu

Giresun Batlama Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda play-off turu ilk maçının ilk yarısı da Sırbistan'ın 15-10'lık skor üstünlüğü ile tamamlandı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk maç ta Sırbistan'a mağlup oldu.

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