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Hentbol milli takımları bünyesinde oluşturulacak A2 Kadın Milli Takımı için tarama kampı düzenleniyor. 23 sporcunun yer alacağı kampın kadrosu şekillendi. ANKARA (İGFA) - Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda 6-12 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek ve 23 sporcunun yer alacağı kampta, A Milli Kadın Hentbol Takımı teknik ekibi görev yapacak.

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