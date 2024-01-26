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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen ve beraberlerindeki heyet ile bir araya geldi.HATAY (İGFA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut deprem sonrası Hatay ile dayanışma içinde olduklarını ve depremin yaşandığı bölgeleri unutmadıklarını söyledi.

Büyükelçi Landrut, Avrupa Dayanışma Fonu aracılığıyla özellikle Antakya’nın tarihi ve kültürel mirasının yeniden hayat bulması anlamında restorasyon süreçlerine destek vereceklerini dile getirdi.

Başkan Savaş da heyete, yerli ve yabancı basın mensuplarına Hatay’ın tarihi ve kültürel değerlerini, enlerini, ilklerini, kardeşlik ve hoşgörü kültürünü anlattı.

Deprem öncesi ve sonrası yürütülen çalışmalar ve yaşanan gelişmeler konusunda basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Başkan Savaş, tahmin edilenin ve beklenenin çok daha üzerinde bir şiddette yaklaşık bir buçuk dakika süren son 2 bin yılın en büyük depremini yaşadıklarını söyledi.

Deprem sonrası hem Türkiye’den hem de dünyanın birçok bölgesinden Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, devletler, hükümetler, sivil toplum örgütleri ve insanların bölgede yaşayan depremzedelere yardım etmek için seferber olduklarını hatırlatan Savaş, yardıma koşan, destekte bulunan herkese teşekkür etti.

Savaş şehrin ve insanların yeniden ayağa kalkması, insanların hayatlarını yeniden kurarak aile bütünlüklerini koruyabilmesi için desteklerin devam etmesinin çok önemli olduğuna da vurgu yaptı.

DEPREMİN İLK GÜNÜNDEN BU YANA YENİ BİR HATAY VE İNSANLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Depremin ilk günlerinde öncelikle hayat kurtarmak, o soğuk kış şartlarında sokakta kalan insanların gıda ve barınma ihtiyaçlarına çözüm bulmak yönünde sahada olduklarını kaydeden Başkan Savaş, afet sonrası onuncu günden itibaren ise Yıldız Teknik Üniversitesinden 126 akademisyenle, sivil toplum örgütleriyle, odalarla ve İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle birlikte projeler üreterek kenti ve insanlarını yeniden ayağa kaldırma çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi.

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI’NA GÖRE HERKESİN GÖREVİ BELLİ

Hükümet’in Türkiye Afet Müdahale Planı’nı (TAMP) 25 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe getirdiğine işaret eden HBB Başkanı, Hükümet tarafından yürürlüğe getirilen TAMP’a göre afet durumlarında herkesin görevinin belli olduğunu kaydetti.

Savaş, ancak Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin depremin ilk anından itibaren hiçbir görevlerini aksatmadan yerine getirmek adına çalıştıklarını, Hatay için sorumluluk alan tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

HERKES KENDİ ÜLKESİNDE HUZURLU YAŞASIN

Hatay’ın 12 yıldır sığınmacı sorunu ile karşı karşıya olduğunu dile getiren Savaş, sığınmacı sorununun giderek arttığına işaret ederek, “Suriyelilerde üç, dört, beş eşli evlilikler var ve bunlar 5,3 doğum doğum oranına sahip. Bizim gençlerimizin doğum oranı ise 1,93. Gittikçe sığınmacılar karşısında eksiye düşüyoruz. Bu nedenle Hatay’da demografik yapı değişiyor. Biz 12 yıldır diyoruz ki Suriye'de barış olsun. Suriye'de hukuki altyapı ve ekonomik altyapı, insanların oradaki çalışma, eğitim, sağlık gibi yaşam altyapılarındaki sıkıntılar çözülsün ve uluslararası hukukun güvencesinde insanlar tekrar kendi coğrafyasında yaşasın. Çünkü misafirlik üç gün olur, dört gün olur, beş gün olur. Biz ekmeğimizi 12 yıldır sığınmacılarla paylaşıyoruz. Biz kardeşiz, komşuyuz, bu noktada hiçbir sıkıntı yok ama kardeş kardeşe bile üç günden sonra misafirlik bitiyor. Biz istiyoruz ki; herkes kendi ülkesinde huzurlu yaşasın. Kimsenin hayat boyu sığınmaya ihtiyacı olmasın. Benim demek istediğim bu. Biz bir an önce Suriye'de barış istiyoruz.” Dedi.