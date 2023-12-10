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Amerika Birleşik Devletleri’nde hizmet veren teslimat şirketleri GrubHub ve Doordash’te çalışan sayısı rekor sayılara ulaştı.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri’ne artan göç dalgası nedeniyle çalışanlar, kazançlarının düştüğünü belirtti. New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, New Yorkt’ta bulunan Grub Hub ve Doordash çalışanları ile görüştü.

Amerika Birleşik Devletleri’nde teslimat hizmeti veren GrubHub ve Doordash şirketlerinde yaşanan sorunlar, çalışanlar tarafından tepki çekti. Teslimat hizmeti yapan kişiler, artan göçler nedeniyle kazançlarının azaldığından şikayetçi oldu. Daha önce çok karlı olarak bilinen teslimat servisleri artan çalışan sayısı nedeniyle günlük ücretlerde indirime gitti. Bu nedenle çalışanların kazançları neredeyse yarı yarıya düştü.

“GÖÇ NEDENİYLE ESKİSİ GİBİ KAZANAMIYORUZ”

GrubHub çalışanı Erhan T. “Buradaki arkadaşlarımın dediğine göre, bu iş 2 yıl öncesine kadar çok kazançlıymış. Sonradan sınırdan çok fazla kişi göç edince, teslimat işini yapan çok fazla insan oldu. Nereye giderseniz gidin bu insanlarla karşılaşıyorsunuz. Şu an çok çok az kazandırıyor. Uber’de yeni bir uygulama çıkardı mesela normalde saatlik 30 dolar vermesi lazım ama hiç kazandırmıyor. Bugün sabah 7’de başladım ama 60 dolar kazanabildim. Eskiden 200 dolardan aşağı kazanmıyorduk” dedi.

“ŞOFÖR SAYISINDAKİ ARTIŞ NEDENİYLE KAZANÇ DÜŞTÜ”

Sorunun kaynağının şoför sayısındaki artış olduğunu belirten Erhan T., “Sorunun kaynağı şoför sayısındaki artış. Çünkü çok fazla şoför sayısı var. Sınırdan kim geliyorsa, geçimini sağlamak isteyen herkes direkt paket servis işine başlıyor. Kendi SSN’leri olmayan kişiler de hesap kiralayarak bu işi yapmaya başladı. Sistemler de artık bununla alakalı fotoğraf istemeye başladı. Her pazartesi veya salı günü fotoğraf isteniyor ya da müşteri çalışan kişi ile sistemde fotoğrafı olan kişi aynı değil diye şikayet ettiğinde de fotoğraf isteniyor. Fotoğrafı çektirmek için de hesap sahibinin yanına gitmen lazım. Gün içerisinde bazen tekrar istiyor” ifadelerini kullandı.