Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Eski Alalah olarak bilinen Aççana Höyük’te sürdürülen çalışmalarda oldukça önemli bir tabletin gün ışığına çıktığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan haberde ilk okumalara göre, Milattan Önce 15'inci yüzyıla tarihlenen Akadça çivi yazılı tablette yüklü miktarda mobilya alışverişine ilişkin kayıtlar yer aldığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “28 gram ağırlığındaki bu tabletin Geç Tunç Çağı’nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunacağına inanıyoruz.” dedi. Tarihi mirasın bulunmasındaki özverili çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Daire Başkanlığı ekiplerini tebrik eden Bakan Ersoy, Anadolu’nun zengin mirasını gelecek nesillere taşımak üzere büyük bir titizlikle çalıştıklarını kaydetti.

https://twitter.com/MehmetNuriErsoy/status/1815285462656753712

Tablet, Geç Tunç Çağı’nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jacob Lauinger ve doktora öğrencisi Zeynep Türker ile birlikte çalışılan tablet 4,2 ile 3,5 cm ölçüleriyle 1,6 cm. kalınlığı ve 27,85 gr. ağırlığıyla dikkati çekiyor.

İlk satırları yüklü miktarda ahşap masa, sandalye ve tabure alımını kaydeden buluntudaki sayılar ve kimin aldığı ya da kime verildiği gibi konular üzerinde dil bilimciler çalışmalarını sürdürüyor.