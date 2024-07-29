Nilüfer Belediyesi, 1 - 29 Ağustos tarihleri arasında 25 mahallede çocukları açık hava sinemasıyla buluşturacak. Merkez ve kırsal mahallelerde ücretsiz olarak yapılacak gösterimler, 1 Ağustos’ta İhsaniye Mahallesi’nde başlayacak.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, yaz akşamlarını renklendirmek ve çocuklara eğlenceli bir tatil sunmak için geleneksel hale gelen yaz sineması etkinliklerine devam ediyor. "Çocuklara Yaz Sineması" kapsamında bu yıl, merkez ve kırsal mahallelerdeki çocuklar açık havada sinema keyfi yaşayacak. 1-29 Ağustos tarihleri arasında 25 mahallede "Elemental: Doğanın Güçleri" adlı animasyon filmi ücretsiz olarak gösterime sunulacak.

Disney ve Pixar ortak yapımı “Elemental: Doğanın Güçleri” filmi, ateş, su, toprak ve hava halklarının birlikte yaşadığı Elemantal Şehri’nde geçen büyüleyici bir hikayeyi anlatıyor. Ateşten oluşan Alev ile sudan oluşan Deniz karakterlerinin farklı elementlerden olmalarına rağmen geliştirdikleri dostluğu ve değişimlerini konu alan filmde, farklılıkların uyum içinde nasıl bir arada yaşayabileceğini eğlenceli bir dille anlatıyor.

Saat 21.00’da başlayacak film gösterimlerinin ilki 1 Ağustos Perşembe günü İhsaniye Mahallesi’nde Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi önünde gerçekleşecek. Gösterimler daha sonra sırasıyla; 2 Ağustos Cuma Yüzüncüyıl Mahallesi Nazım Hikmet Kültürevi önü, 3 Ağustos Cumartesi Gölyazı Mahallesi Ağlayan Çınar altı, 5 Ağustos Pazartesi Görükle Mahallesi Görükle Spor Parkı, 6 Ağustos Salı Altınşehir Mahallesi kapalı pazaryeri, 7 Ağustos Çarşamba Akçalar Mahallesi açık pazar alanı, 8 Ağustos Perşembe Kültür Mahallesi Kültür Park baskebol sahası, 9 Ağustos Cuma Özlüce Mahallesi kilise önü köy meydanı, 10 Ağustos Cumartesi Demirci Mahallesi pazar alanında devam edecek.

Etkinlik programı 12 Ağustos Pazartesi Ertuğrul Mahallesi, 13 Ağustos Salı 30 Ağustos Mahallesi, 15 Ağustos Perşembe Hasanağa Mahallesi, 16 Ağustos Cuma Konak Mahallesi, 17 Ağustos Cumartesi Kayapa Mahallesi, 19 Ağustos Pazartesi Işıktepe, 20 Ağustos Salı Üçevler Mahallesi, 21 Ağustos Çarşamba Ataevler Mahallesi, 22 Ağustos Perşembe 23 Nisan Mahallesi, 23 Ağustos Cuma Esentepe Mahallesi, 24 Ağustos Cumartesi Odunluk Mahallesi, 26 Ağustos Pazartesi 29 Ekim Mahallesi, 27 Ağustos Salı Fethiye Mahallesi, 28 Ağustos Çarşamba Balat Mahallesi ve son olarak 29 Ağustos Perşembe Kızılcıklı Mahallesi'nde yapılacak gösterimlerle sona erecek.