Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe’de yaz hazırlıkları sürüyor. Karpuz, kavun, salatalık, domates, patlıcan gibi kış sebzelerinin fideleri ‘malçlama’ yöntemiyle Adabahçe’nin bereketli topraklarıyla buluşturuluyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde 2020 yılının Haziran ayında "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe, kente bereket katmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyesi'ne ait Değirmendere Mahallesi İğdecik mevkiinde bulunan 21 dönümlük arazinin 10 dönümü üzerinde kurulan ve bugüne kadar toplam 35 tona yakın mahsulün elde edildiği Adabahçe'de kış hasadı verimli geçti. Ekim ayında toprakla buluşturulan karnabahar, brokoli, lahana, marul, roka, havuç, ıspanak, turp ve baklalar Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından günlük olarak toplanarak Adamarket Ekspres ve Adamarket Karavan araçları aracılığı ile Kuşadalılara ulaştırıldı. Kış hasadında elde edilen mahsullerin bir kısmı ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Kuşadası’na gelen depremzede ailelere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yaz sebzelerinin ekimine başlanan Adabahçe'de yaz boyunca 11 bine yakın fidenin toprakla buluşması bekleniyor.