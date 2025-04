T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin ilk durağı olan Adana; festivalin altıncı gününde yine renkli anlara sahne oldu.ADANA (İGFA) - Kültür ve sanatı buluşturan Adana Kültür Yolu Festivali’nde altıncı gün geride kaldı. Alagöz Dans Topluluğu’nun, Türk halklarının zengin kültürel mirasını; müzik, dans ve tiyatro ile buluşturduğu “Destanların Dansı” gösterisi yoğun bir katılımla gerçekleşti. Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde sahnelenen gösteride, Nuh Tufanı’ndan Dede Korkut’a, Sarı Gelin’den Tomris’e kadar birçok destanı ve kahramanı içeren bir performans sunuldu.

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, büyüleyici melodileriyle Adana’yı müziğin sihriyle buluşturdu. Uğurlu, Adana Müze Kompleksi Meydanı Açık Hava Sahnesi’nde uzun süre hafızalardan çıkmayacak bir piyano resitali sundu.

İzmir Devlet Tiyatrosu; Rembetiko müziğinin en parlak döneminin ünlü şarkıcılarının hayat öykülerinden yola çıkarak, o müziğin kültürünü sahneye taşıyan tiyatro oyunu “Rembetiko Efsanesi” ile 01 Burda PGM’de izleyici karşısına çıktı.

Kayseri Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “On Kişiydiler” oyunu, Adana Devlet Tiyatrosu DT Sahnesi’nde buluştuğu tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlendi.

1930’ların başında, Nazi Almanya’sının yükselişi sırasında Berlin’de bir kabarede yaşananları anlatan Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun “Hayat Bir Kabaredir” isimli oyunu, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde Adanalılara bir “kara komedi” gecesi yaşattı.

Abdulkadir Emiroğlu, Hacer Karanfil ve Tuğba Tamdoğan, Adana Müze Kompleksi Konferans Salonu’nda “Müzecilik ve Restorasyon Üzerine” söyleşisinde deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı.

Uluslararası Çukurova Şiir Günleri kapsamında Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen “Şiir Yazma Yarışması Ödül Töreni” şiirle dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

GELENEKSEL EL SANATLARI ATÖLYELER İLE YAŞATILIYOR

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Dekoratif Pano Yapımı Atölyesi”nde Adanalılar yaratıcılıklarını geliştirirken, “Ahşap Oyma Atölyesi”nde geleneksel el sanatlarıyla tanıştı.

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müze Görevlisi Lamia Dağlı, “Olgunlaşma Enstitüsü olarak geleneksel el sanatlarında hem yaşayan atölyelerimizle hem de sergi salonumuzla hizmet veriyoruz. Yaşayan atölyelerimizde ürünler el işçiliğiyle ustalarımız tarafından üretiliyor ve binamızda sergileniyor. Ürünlerimiz tarihsel bir dokuya sahip. Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında atölyelerimizde workshoplar düzenliyoruz ve sergi salonumuzu gezdirerek ziyaretçilere bilgi veriyoruz” dedi.

Adana Olgunlaşma Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı Nuray Gerger, “Çalışmalarımızda geleneksel sanatları geçmişten geleceğe taşımayı amaçlıyoruz. Adana Kültür Yolu Festivali kapsamında atölyelerimiz büyük ilgi görüyor” açıklamasını yaptı.

Ahşap Oyma Atölyesi Usta Öğreticisi Ayhan Kara ise, “Katılımcılarımız çok ilgili. Festival kapsamında ahşap oymacılığa da yoğun bir ilgi var” diye konuştu.

Çarpana Dokuma Atölyesi Usta Öğreticileri, “Adana Kültür Yolu Festivali’nde dokumaya büyük bir ilgi var. Ziyaretçiler çok ilgili. Workshoplar düzenliyoruz ve öğrencilerimize bileklik yaparak onları mutlu ediyoruz. Sanatımızı insanlara tanıtmak bizi mutlu ediyor” dedi.

SERGİLER İLGİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

Festival kapsamında şehrin dört bir yanında Adanalılar ile buluşan sergiler de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Dokuz sanatçının 35 farklı eserinin yer aldığı “Dokuz Anlatı Karma Sergisi”, Korart Galeri’de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Ele aldığı insan, doğa ve kent temalarıyla Çukurova’dan etkilenerek üretilen eserler; sanatseverleri farklı dünyalarla buluşturuyor.

FESTİVALİN MUTLU ÇOCUKLARI

Merkez Park'ta kurulan, içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti. Festivalin altıncı gününde çocuklar; “Kukla Şevket Abi” gösterisi ve lisanslı çocuk tiyatrosu “Ege ile Gaga” ile güzel anılarına yenilerini ekledi.

Adana Müze Kompleksi Eğitim Atölyesi’nde gerçekleşen “Çocuklar için Basit Restorasyon Çalışmaları” atölyesinde ise minikler, tarihin ve kültürel mirasların önemini keşfetti.

ADANALILAR EMRE AYDIN İLE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞADI

Ünlü sanatçı Emre Aydın, festivalin altıncı gününde Merkez Park’ta on binlerce hayranına unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. “Git”, “Bir Pazar Kahvaltısı”, “Tam Dört Yıl Olmuş Dün”, “Hoşçakal” ve “Son Defa” gibi geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını Adanalılarla hep bir ağızdan söyledi. Aydın, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına sahneden seslenerek, “Süper görünüyorsunuz! Biz Adana’ya her seferinde sevinerek geliyoruz çünkü her zaman çok iyi seyirci oluyor” dedi.