İzmit Belediyesi vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et projesini mobil hale getirerek İzmit’te başlatmış olduğu hizmeti diğer ilçelerdeki vatandaşlara da sunmaya başladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi’nin uygun fiyatlı ve kaliteli et sunmak için hayata geçirdiği Halk Et Mobil Aracı, ilk kez İzmit dışında Darıca’da hizmet verdi.

Açılışa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan katıldı. Hürriyet, “Halk Et projemizi mobil hale getirip tüm ilçelerimize ulaştırmak istiyoruz. Bugün Darıca’dan ‘Bismillah’ dedik. Haftanın belli günlerinde diğer ilçelerde de olacağız” dedi.

Başkan Hürriyet, projenin tüm izin ve hijyen standartlarına uygun olduğunu vurgulayarak, “Götüremezsiniz dediler, ama işte Darıca’dayız. Kendi çiftliğimizi kurduğumuzda daha rahat edeceğiz. Amacımız sadece İzmit değil, tüm Kocaeli halkının bu imkândan faydalanması” diye konuştu. Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne de çağrıda bulunarak, “Büyükşehir 12 ilçede yapsın, seviniriz. Biz gücümüz ölçüsünde halkımıza hizmet için çalışıyoruz” dedi.

Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan ise, “Fatma Başkan halkçı belediyeciliği Kocaeli’ye yaymak için büyük emek veriyor. Rantın değil, halkın yanında. Sonuna kadar yanındayız” diyerek destek verdi. Mobil araç, stoklar dahilinde Darıcalılara hizmet sundu; proje diğer ilçelerde de sık sık devam edecek.