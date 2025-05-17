Adana Büyükşehir Belediyesi, Altın Koza A.Ş. ve Yaşar Kemal Vakfı birlikteliğiyle düzenlenen Yaşar Kemal Sanat Günleri Kapanış Töreni; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban’ın katılımıyla Seyhan Çırçır Sanat Merkezi’nde yapıldı.ADANA (İGFA) - Başta Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile katkı sağlayan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Ayşe Semiha Baban şunları söyledi: “Bir birikimin yoğrularak, inceltilerek, birbirine besleyerek zenginleştiğini, bir çok tarihi etkenin de bu işe dahil olmasıyla, müthiş bir kültürel bellek oluştuğunu, hayranlıkla ve bir kez daha şaşırarak gördüm. Yaşadığınız yerin ne kadar zengin, ne kadar derinliği olan ve size yarınlar için nasıl büyük güç verecek bir birikim taşıdığını her zaman göremeyebiliyor insan. Ama işte bu ekip böyle bir yolculuğu devam ettiriyor. Yaratıcı düşünme konusunda buradaki herkesin yolu açık olsun.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR LİDER

Başkan Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Bir millet medeni hissiyatını ifade edebilecek derecede edebiyatını, müziğini ıslah edemezse, o milletin medeniyet sahasına dahil olduğu kabul edilemez” sözlerine atıfta bulundu ve “Öyle bir liderimiz, öyle bir kurtarıcımız var ki dünyada eşi benzeri yok” dedi.

SANATÇILARIMIZ, EDEBİYATÇILARIMIZ BİZLERİN KİŞİLİĞİNİ YOĞURDU

Başkan Zeydan Karalar şunları aktardı: “Biz bu kentte sadece rutin belediyecilik yapmıyoruz. Bizler ülkemizi çok sevdiğimiz için aydın sorumluluğunu yerine getirmeyi, sanata destek vermeyi kendimize görev biliyoruz. Ayrıca yeni nesillere sanatçılarımızı, değerlerimizi, onların yarattığı kültürel mirası aktarmak zorundayız.

Bu topraklardan çıkan Yaşar Kemal, Yılmaz Güney, Orhan Kemal, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur ve daha birçok sanatçı; bizim bugünkü yurtsever ve sanatsever kişilimizin oluşmasını sağladı.”

YAŞAR KEMAL’İN ESERLERİ; İNSANI İYİYE, GÜZELE, BARIŞA GÖTÜRÜR

Yaşar Kemal Sanat Günleri’ni yapmaya Seyhan Belediyesi’nde başladıklarını anlatan ve sürdürülmesinin önemine değinen Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Yaşar Kemal, Adana’yı ve Çukurova’yı; Türkiye’ye ve dünyaya, kimsenin anlatamayacağını kadar güzel anlattı. Yaşar Kemal’in kitapları; insanı iyiye, güzele, barışa yönelten, kişiliğinin bu yönde gelişmesini sağlayan eserlerdir.

Okumak çok önemli. Gençlerimiz mutlaka okumalı. Okullarda alınan eğitimle beraber kitap okunması insanı tamamlar, gelişimini sağlar, daha derin ve kapsamlı düşünme yeteneğini geliştirir. Günümüzde bazı gençlerimiz ülkeden ayrılmak istiyor. Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün nesilleri olarak, ülkemizi seveceğiz, olumsuzluklarla mücadele edeceğiz, bir gün muhakkak hukuk devletini, köklü demokrasiyi, insan haklarını, kadın haklarını tam anlamıyla hakim kılacağız. Israrla, inatla bunun için mücadele edeceğiz. Yaşar Kemalleri, Orhan Kemalleri okuyarak bunları yapabiliriz. Yaşar Kemal’in en önemli özelliklerinden biri de daima barış istemesi, insan sevgisini işlemesiydi. Şimdi onun kitaplarını yeniden okuyorum. O büyük bir edebiyatçıydı ve çok büyük insandı.”