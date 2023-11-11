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Adana Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez organize edilen ve Belemedik Tabiat Parkı, Kapıkaya Kanyonu, Çakıt Vadisi, Milli Parklar ve Varda Köprüsü’nü içine alan Uluslararası Varda Trail Koşusu başladı.ADANA (İGFA) - Yarışla ilgili basın toplantısı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yarış Direktörü Polat Dede ve diğer organizatörlerin katılımıyla Adana Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirildi.

3 ayrı parkurda İngiltere, Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Katar, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den; 70’i yabancı 750 sporcunun yarışacağı Varda Ultra Trail; Adana Büyükşehir Belediyesi Ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adana Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Adana Running Club ve Rossist Event iş birliğiyle düzenleniyor.

Pozantı Belemedik’te start alacak yarışa katılacak 250 sporcu trenle, Kapıkaya Kanyonu’nda start alacak sporcular ise, başlangıç noktalarına otobüsle götürülecek. Yarış Direktörü Polat Dede, dünyada ilk defa yarışmacıların trenle başlangıç noktasına götürüleceğini söyledi. Dede, yarışmanın her yıl tekrarlanarak daha geniş kitlelere hitap edeceğini ve Adana turizmine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

SPOR KENTİ ADANA YOLUNDA İLERLİYORUZ

Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık ve güvenlik personeliyle, yarışmanın sorunsuz yapılabilmesi için yoğun çalışacağını belirterek, Adana’nın çok farklı özellikleri ve güzellikleri bulunduğunu, bunlara “Spor Kenti Adana” özelliğini eklemek istediklerini ve birçok spor organizasyonuyla bu yolda emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

Koşunun 10 Kasım’dan bir gün sonra yapılacak olmasının da çok anlamlı olduğunu anlatan Başkan Zeydan Karalar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ diyerek evrensel ve önemli bir mesaj vermiştir. Bizim spora bakış açımız da bu penceredendir” dedi.

VARDA ÖNEMLİ VE GÜZEL BİR COĞRAFYA

Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: "Varda Köprüsü ve Kapıkaya Konyonu dünyanın en önemli kültür varlıklarından. Varda Köprüsü çok kritik zamanda yapılmış, harika bir yapıt. Bölge sadece fotoğraflamak için bile dünyanın birçok yerinden turist çekebilecek bir coğrafya. Koşuya yurt içinden ve dışından bu kadar sporcunun katılması da gösteriyor ki; bu etkinlik önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek.”

70 sporcunun katılacağı 76 km’lik Ultra Trail Koşusu Kapıkaya Kanyonu girişinde, 250 sporcunun katılacağı 27 km’lik Train Trail Koşusu Belemedik Tabiat Parkı’nda, 430 sporcunun katılacağı 14 km’lik Bridge Trail Koşusu Kapıkaya Kanyonu girişinde başladı.

Organizasyonunun ödül töreni yarın Adana Tren Garı önünde yapılacak.