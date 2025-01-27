Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına altınan 30 şüpheliden 6'sı tutuklandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Ocak ayı boyunca birçok adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 314,58 gram sentetik kannabinoid maddesi, 141,6 gram sıvılaştırılmış sentetik kannabinoid ham maddesi, 668,7 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 52,8 gram esrar maddesi, 50,86 gram esrar tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet ateşli silah ve 24 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 30 zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, uyuşturucu ticaretine ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, halkın bu konuda duyarlı olmasını ve şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.