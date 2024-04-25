Adıyaman’da, düğünde rastgele havaya ateş ettiği tespit edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsalda bir düğünde havaya rastgele ateş açtığı belirlenen M.K.B’nin adresine düzenlenen basında 1 av tüfeği ve şarjörü, av tüfeği kartuşu, kurusıkı tabanca ile şarjörü ve kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen tüfek ve fişekleri muhafaza altına alınırken, M.K.B., gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.