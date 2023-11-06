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Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden tam 9 ay sonra, depremin en şiddetli hissedildiği illerimizden biri olan Hatay'da son durum nedir? Herkes Duysun ekibi bölgeyi ziyaret ederek, vatandaşların sıkıntılarını ve hikayelerini dinledi.Ahmet GÜNAY - M. Taha ÇELİKBAŞ - Duygu TAŞKIRAN - Herkes Duysun

HATAY (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkisi altına alan yıkıcı depremlerin üzerinden tam 9 ay geçti.

Maddi-manevi büyük kayıpların verildiği, yüreklerin paramparça olduğu ancak bu parçaların yine 'tek yürek' olarak birleştiği deprem, Türkiye ve dünya gündemini ciddi şekilde sarstı. Peki depremin en şiddetli hissedildiği illerden biri olan Hatay'da son durum nedir? Depremzede vatandaşlar, sürecin nasıl ilerlediğine dair görüşlerini Herkes Duysun ekibiyle paylaştılar.

"9 AY, 9 YIL GİBİ GELDİ"

Depremin üzerinden geçen bu 9 aylık sürecin 9 yıl gibi geldiğini söyleyen bir depremzede, "Aylarca çadırda kaldık şu an ise konteynerde yaşıyoruz. Çarşımızı açtık, çalışıyoruz. İşlerimiz iyi ama yine de sanki bir boşluk var. 60 yaşındayım ama 60 yıldan sonra kendimi sıfırdan başlamış gibi hissediyorum." dedi.

Şehirde neredeyse yıkılmayan bina kalmadığını belirten vatandaş, en az 3 yıl daha konteynerde yaşayacağına inandığını, yeniden yapılanmanın 2 sene içerisinde bitemeyeceğini söyledi.

"SOSYAL HAYATIMIZ YOK"

Tüm bu sürecin çok zorlu ilerlediğini ve yeni yeni toparlanmaya başladıklarını belirten bir başka depremzede, "Yaşam anlamında çok zorlanıyoruz çünkü hiçbir şekilde bir sosyal hayatımız yok. Evimize geçtik ama korkuyoruz. Güvenlik açısından da sıkıntılı bir süreçteyiz. Her yerde hırsızlar dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

Elektrik, internet ve suya kavuştuktan sonra biraz daha rahatladıklarını ancak evi olmayan, dışarıda kalan vatandaşların memleketi terk ettiğini belirten bir diğer vatandaş, onların da geri dönmesini umutla beklediklerini söyledi.

Çadırlarda yaşayan insan sayısının azaldığını ve çarşıların açıldığını söyleyen vatandaş, bu insanların artık kendi evlerini istediğinin de altını çizdi.