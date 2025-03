AK Parti eski Ağrı Milletvekili ve İş insanı Cemal Kaya, yayınladığı mesajla güçlü yarınlar inşa etmek dileğiyle barış sürecine destek verdiğini açıkladı.AĞRI (İGFA) - AK Parti’de 22-23. dönemde Ağrı Milletvekili olarak görevini icra eden, örnek siyasetçiliği, başarılı iş insanı olmasıyla, araştırmacı gazeteci yazarlığıyla adından söz ettiren Cemal Kaya, içerisinde bulunduğumuz barış süreci dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Her zaman ülkemizin ve vatandaşlarının yararına çalışmalara imza atan Kaya, bu süreç içerisindeyken de herkesin yanında olmaya devam ediyor.

Atılan her olumlu adımın geleceği de şekillendiren bir iradeyi ortaya koyduğun ifade eden Kaya paylaşımında, “Türkiye, geçmişten bugüne zorlukların üstesinden gelmeyi başarmış, barış ve istikrar yolunda kararlı adımlar atmış bir ülkedir. Bugün de aynı kararlılıkla, toplumsal huzuru güçlendirecek ve ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacak hamleler yapılıyor. Barış, sadece bir hedef değil, sürdürülebilir kalkınmanın, ekonomik refahın ve toplumsal birlikteliğin en önemli temelidir.

Atılan her olumlu adım, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendiren bir irade ortaya koyuyor. Güçlü bir Türkiye için her kesimin diyalog, uzlaşı ve ortak akılla hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Barış içinde büyüyen bir Türkiye, her alanda kazanan bir Türkiye’dir. Birlikte daha güçlü yarınlar inşa etmek dileğiyle…” ifadelerine yer verdi.