Sanatçı ve Yazar Ahmet Şafak, son iki romanı Araf Oteli ve Mefkure için düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu. Turkuaz İsem Akademi tarafından düzenlenen etkinlikte Ahmet Şafak, imza gününe yoğun ilgi gösteren sevenleriyle bol bol sohbet etti.KAYSERİ (İGFA) - Sanatçı ve Yazar Ahmet Şafak, son iki romanı Araf Oteli ve Mefkure için düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Turkuaz İsem Akademi tarafından Kayseri’de düzenlenen etkinliğe Ahmet Şafak hayranları yoğun ilgi gösterdi. Okurlarının kitaplarını özenle imzalayan Ahmet Şafak, sevenleriyle kitapları üzerine bol bol sohbet etti.

Etkinliğe olan ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Ahmet Şafak, “Kitaplarım, şarkılarımın arkadaşıdır. Türkiye'de aktif sahne hayatını sürdürürken neredeyse her yıl bir kitap yazan ve toplamda 20 kitabın yazarı olan biri olarak mutluyum. Yoğunluğum sebebiyle her imza günü talebini karşılayamıyorum. Turkuaz İsem Akademi’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mehmet Muhtar çeyrek asırdır kardeşimdir ve burada böyle bir etkinliğe katılmak benim için mutluluk vericidir. Kurumların öğrencilerine kitap hediye ederek, yazarları öğrencilerle buluşturmaları ve kültür iklimine katkı sağlamaları çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.