İş Adamı Rıdvan Eşin Aday adaylığı başvurusu sonrası yapmış olduğu seçim çalışmalarına Germencik ve Çine Ak Parti İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek devam etti. Seçim çalışmalarına hız veren Eşin, İlçe Başkanlıklarına ziyaret ederek bilgi paylaşımlarında bulundu. Gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerde yoğun bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Ak Parti milletvekili aday adayı Rıdvan Eşin şunları söyledi; “ Biz bu yola çıkarken söz verdiğimiz gibi hiç kimseyi ayırmadan kucaklayacağız demiştik. Bizim için önemli olan insan ve bu insanların yüreklerini kazanmak. Allahın izni ile sonuç ne olursa olsun biz yürüdüğümüz bu yoldan asla ayrılmayacağız. Bize kapılarını ve yüreklerini açan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Eşin gerçekleştirmiş olduğu ziyaretleri sosyal medyasından duyurarak teşekkür etti.

Yapmış olduğu paylaşımda yayımladığı mesaj şu şekilde; “Çine Ak Parti İlçe Başkanlığımızı ziyaret ettik. Sayın İlçe Başkanımız Burhan Kandemir, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimize ve ayrıca Germencik Ak Parti İlçe Başkanlığımızı ziyaret ettik. Sayın İlçe Başkanımız Mehmet Akgün’e, Kadın Kolları Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimize misafirperverlikleri ve nezaketleri için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Haber: Cemil Ağırbaşer