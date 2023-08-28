Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Olağanüstü Büyük Kongre'nin tarihi netleşti. Olağanüstü Büyük Kongre, 7 Ekim'de yapılacak.ANKARA (İGFA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü.

TRT Haber'in aktardığına göre, partinin Olağanüstü Büyük Kongre hazırlıkları için de kongrenin 7 Ekim'de yapılması kararlaştırıldı.

MKYK'da bunun yanı sıra yerel seçim çalışmaları da gündemde yer aldı. Başta ekonomideki son durum olmak üzere terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirildi.