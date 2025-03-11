Tokat, altyapı, sanayi, eğitim ve sağlık alanında büyük yatırımlarla büyümeye devam ediyor. AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, projeleri ve gelecek hedeflerini açıkladı.Nurhan İÇMEZ- Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat Milletvekili ve TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi Cüneyt Aldemir, İsli Demlik'te bölge muhtarlarıyla bir araya geldi.

Tokat’ta gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar hakkında önemli açıklamalarda bulunan Milletvekili Aldemir, Tokat genelinde yapılan yol çalışmaları ile ilgili bilgilendirdi.

200 kilometrelik grup yollarının tamamlanacağını kaydeden Milletvekili Aldemir, köy yolları, ara yollar ve sıcak asfalt projeleri hayata geçirileceğini söyledi. Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçesiyle 26 yeni araç alındığını kaydeden Aldemir, "İlçelere ve merkeze dağıtılan araçlarla hizmet kapasitesi artırıldı. Bu yıl 200 kilometre grup yolu yaparak süreci hızlandıracağız. Önümüzdeki yıllarda da tamamını bitirerek Tokat'ı modern bir altyapıya kavuşturmayı hedefliyoruz," dedi.

TOKAT’A YENİ PARKE FABRİKASI GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yapılan görüşmeler sonucunda Tokat'a yeni bir parke fabrikası kazandırılacağının da müjdesini veren Milletvekili Cüneyt Aldemir, "Mevcutta bir fabrikamız vardı, şimdi ikinci bir fabrika kurulacak. Köylerdeki büyümeyle birlikte parke, kanalizasyon ve içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak için projeler üretiyoruz," dedi.

Aldemir, Tokat'a son 23 yılda yapılan yatırımlara değinirken, yeni bir stadyum projesi gündemde olduğunu, KYK yurt projeleri hız kazandığını, Reşadiye’de yurt yapımı tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti

Yıllardır Tokat'ın kanayan yarası olan Çamlıbel Tüneli için büyük bir adım atılacağının da müjdesini veren Milletvekili Cüneyt Aldemir, projenin hayata geçirilmesiyle ulaşımda büyük tasarruf sağlanacağını söyleyerek tarımsal yatırımları da özetledi.

Ekonomik hedefler hakkında da konuşan Aldemir, "Enflasyonu kontrol altına almak, milli geliri artırmak ve gelir adaletsizliğini gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2010-2015 yılları arasında kişi başı milli gelir 15 bin dolara kadar yükselmişti, yine aynı seviyeyi yakalamak için adımlar atıyoruz," dedi. Son 20 yılda Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük bir ilerleme kaydettiğini belirten Aldemir, "40'tan fazla şehir hastanesi inşa ettik, tren hatlarını genişlettik, yolları 30 bin kilometreye çıkardık. Ülkemizin güçlü geleceği için birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz," diye konuştu.