Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ekiz yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi: "AKP İl Başkanı Ökten; hayat pahalılığı, enflasyon, son birkaç yılda dahi %500‘lere dayanmış mutfak zamları, 100 gr et alamaz hale gelmiş insanlarımız, ödenemeyen ev kiraları ortada dururken bizlerin kendisine doğruları söylememizden rahatsızlık duyar olmuş…

Tabi beyefendinin kendi keyfi yerinde. Gelsin vekâletler… Hangi kurumların vekili acaba? Ha değilim diyorsa çıksın açıklasın.

Ancak biz sana rahatsızlık vermeye devam edeceğiz Sayın Ökten!.. Benim nerede ne açıklama yapacağıma sen mi karar vereceksin, haddini bil! Sus ve otur oturduğun yerde.

Milleti yarı aç yarı tok gezdiriyorsunuz, bir de utanmadan CHP’li kadınlarla, Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı Özlem Çerçioğlu ile uğraşıyorsunuz.

Aydın’da taş üzerinde taşınız mı var?

İnsan biraz utanır, ar eder…

Bak yerel seçimlerde adayınız da Mustafa Savaş’mış, iki seçimdir kaybediyor, üçüncü mağlubiyetiniz de adayınız da size hayırlı olsun…

Ha bak sana, mutfağı da, geçim derdinin ne olduğunu da bilen bir kadın olarak bir tavsiyem var; oturun savaş dönemlerinde bile görmediğimiz türden hale getirdiğiniz enflasyonu düşürün, milleti perişan ettiniz, rezillik nedir sayenizde öğrendik seksen milyon insan… Bu laflarım da kulağına küpe olsun" dedi