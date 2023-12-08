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Saatçı yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti, "Bereket fışkıran cennet vatanımızın her bir karış toprağını mültecilere peşkeş çekeceksiniz, bu ülkenin gençlerinin hayallerini çalacaksınız, geleceğini gasp edeceksiniz, kadınlarımızın kahkahalarına kadar karışacak, kadına şiddete göz yumacak, çocuklarımıza yapılan tecavüzlere, sapıklıklara sessiz kalacaksınız sonra çıkıp ilmi siyasetten bahsedeceksiniz. Siz o koltukta kimin için oturuyorsunuz Sayın Ökten !

Siyaset önce halk için yapılır, halk ile beraber yapılır. Bugüne kadar halkın gerçek gündemi ekonomiden, işsizlikten, hakkı yenilen bir vatandaşlarımız ile tek kelime etmedin, dut yemiş bülbüle döndün. Sarayı kıble edindin, tek adamı bu halkın önünde gördün. Egemenlik milletindir değil liderimizindir, liderimizin siyasi emelleri şiarı ile yol yürüdün. Rantı, talanı helal gördün. Hak yemeyi adet edindin. O yüzden bence pek cevaplara değil içeriğe bak. Söylemlere, halk için söylediğimiz gerçeklere bak. Belki nasır tutmuş, adaletsizliğe bulaşmış vicdanlarınız da biraz olsun merhamet filizlenir!

Biz en genç üyemizden yaşça en büyük üyemize kadar halkımızın, memleketimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Gençlik kolları başkanımızda, Kadın Kolları Başkanımızda açıklamalarına, söylemlerine ve paylaşımlarına devam edecek. Sizin siyaset akademisine tabi ki gelirler, seve seve gelirler ama ders almaya değil ders vermeye gelirler"dedi.