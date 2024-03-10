Üç gündür Yeniköy ve Bıyıklı mitingi için hazırlık yapan Nedim Kaplan, her iki mahallede boş alana konuşma yaptı. AK Parti Aydın Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş :“ Senin hazırlık dediğin bumu” diyerek sinirlendiği ve Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ı azarladığı iddia edildi. Yeniköy’de alanı istedikleri gibi dolduramayan Ak Partililer, dışarıdan taşıma miting yaptılar. Dışarıdan gelen kişi sayısı az olunca AK Partili Mustafa Savaş’ın gerginliği yüzüne vurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı Belediye Başkan adayı Özgür Arıcı’ın Mahallesi olan Bıyıklı’da, AK Partili Nedim Kaplan’a tokat gibi cevap veren Bıyıklı sakinleri, ”sizi istemiyoruz burada” diyerek tepki gösterdi.

Yeniköy ve Bıyıklı’da kediye dönen Nedim Kaplan, taşıma miting planı da tutmadı. Köyler de istenmeyen ve gittiği her yerde tokat gibi tepkiler gören AK Partili Kaplan’a, Vatandaşlardan büyük tepki geldi, “ seçimden seçime geliyorsun. Ne hizmet yaptın bizlere. Merkezde birkaç bina, park yapmayla hizmet olmuyor” dediler.

Vatandaşın Kahveden çıkmaması ve ayağa bile kalkmamaları gözlerden kaçmaz iken, “bir oy Özlem’e bir oy Özgür’e. Yaparsa yine Topuklu Efe yapar.” diye seslenen vatandaşların olduğu görüldü.

Alanın Boş olması ve kahvehanelerden insanların çıkmamasına sinirlenen Mustafa Savaş, Başkan Nedim Kaplan’a sinirlenerek ayrıldı.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer