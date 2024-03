Seçimlere 10 gün kala çalışmalara hız veren siyasiler her yeri pankart ve afişlerle görüntü kirliliği yapmaya devam ediyor. AKP’li Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, CHP’li Özgür Arıcı’nın öne geçtiği bu son günlerde seçim kaybetme korkusu sarmış olmalı ki pankart ve afişlerini nereye astıracağını şaşırdı. CHP’li Özgür Arıcı’nın anketlerde önde çıkması AKP’li Nedim Kaplan’ı kızdırdığı ve her yere pankart asın dediği öğrenildi.

“Kaldırım yaya yolu ve engelli rampası pankartla kapatıldı”

AKP’li Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’a ait pankartlar, vatandaşlar için yapılmış kaldırım üstüne koyulunca tepki gecikmedi. Ayrıca engelli rampasını kapatan AKP’li Nedim Kaplan’a ait olan pankartların asılması pes dedirtti. Koçarlı’da yaşayan vatandaşların tepkisini çeken Nedim Kaplan’ın bu yapmış olduğu saygısızlık karşısında; “ Seçim olabilir. Ancak bu kadar olmaz. Kafamızı çevirdiğimiz her yerde zaten Nedim Kaplan var. Korku salmış olmalı ki her yer yere asıyor kendisini. Zaten Belediye Başkanısın. Seni eğer Koçarlı halkı 5 yıldır tanımamış ve sen kendini tanıtmamış isen her yere asarsın kendini. Bari asıyorsun bizim ve engelli arkadaşların kullandıkları yerleri kapatma” diye konuştular.

AKP’li Koçarlı Belediye Başkanı Nedim kaplan’ı kaybetme korkusu saldığı bu pankartlarla bir kez daha tescillenmiş oldu.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer