Tahmini Okuma Süresi: dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’daki Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’ne ulaşımı sağlayan 2 kilometrelik yolu asfaltladı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ve çevre ilçelere hizmet veren Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi’nin bozulan yolunu asfaltladı. Her gün binlerce ton yük taşıyan çöp kamyonlarının kullandığı yol yaz aylarında toz toprak kış aylarında ise çamur yağışlar nedeniyle sık sık bozuluyordu.

GÜVENLİ ULAŞIM

Bölgeye giden araçların daha rahat bir ulaşım yapabilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi önce yolun alt yapısını tamamlandı. Yağmur ve su giderleri de açılan yolda asfalt döküm işlemi gerçekleştirildi. İki günde asfaltı tamamlanan yolda artık çöp kamyonları ve tırlar ile birlikte bölgeye giden diğer araçlar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanmış olacak.