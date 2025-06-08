Bayramın ikinci günü Kıbrıs’ta sahneye çıkan Ziynet Sali, Grand Opera’da muhteşem bir konsere imza attı. Limon sarısı kıyafetiyle göz kamaştıran sanatçı, sahne performansı ve enerjisiyle izleyicisinden tam not aldı.KKTC (İGFA) - Kıbrıs'ta sahne alan Ziynet Sali, yeni şarkısının da müjdesini verdi. 13 Haziran’da dinleyiciyle buluşacak olan “Bir Garip Olur İçim”i ilk kez sahnede seslendirdi.

Şarkı, orijinali 1980 yılında Nil Burak tarafından seslendirilen ve sözleri Ülkü Aker’e ait olan klasik bir eser.

SAHNEYE NİL BURAK SÜRPRİZİ

Ziynet Sali’ye bu özel şarkıda, eserin ilk yorumcusu Nil Burak da eşlik etti. Aynı sahnede buluşan iki Kıbrıslı sanatçı, seyircilere nostaljik ve duygusal anlar yaşattı. Nil Burak, sahneden Sali’ye övgüyle seslenerek, “Sen de sahnenle, repertuvarınla harika bir gece yaşattın bize” dedi.

AİLE DESTEĞİ VE SÜRPRİZ KUTLAMA

Ziynet Sali’yi bu özel gecede anne ve babası ile kardeşleri de yalnız bırakmadı. Gecenin en renkli anlarından biri ise “Jr. Ziynet”in sahneye çıkarak eşlik etmesi oldu.

Konser sırasında Grand Opera’nın 1. yılı da havai fişekler eşliğinde sahnede kutlandı. Açık havada gerçekleşen ve yaklaşık bin kişinin izlediği gece, Kıbrıs’ta bayramın en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazındı.