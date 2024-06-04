İlk ve tek süper eğlence uygulaması Kaave, yılın ilk çeyreğinde 150 milyon kahve falı yorumlayan Kaave, aynı dönemde 1 milyon rüya yorumuna imza attı.. 2024 yılı sonuna kadar 10 milyon rüya yorumu hedefledi.İSTANBUL (İGFA) - İlk ve tek süper eğlence uygulaması Kaave, yeni yatırımları ve projeleri ile büyümesini sürdürüyor.

Mobil dünyada yapay zekaya insan önsezisini kazandıran ilk ve tek uygulama Kaave; 100’den fazla ülkede, Android, iOS ve Huawei platformlarında her gün 2,5 milyon müşteriye hizmet veriyor. Girişimcilik serüvenine 11 yıl önce başlayan ve şu anda aylık 7,5 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Kaave; 2024’ün yılının ilk çeyreğinde uygulama üzerinden 1 milyon rüya yorumuna imza attı.

Yorumlarda; X kuşağından en çok ev, anne, baba, ölüm ve para ile ilgili rüya yorumu talebi geldi.

Y kuşağından anne, bebek, çocuk, kayınvalide ve para ile ilgili rüyalar; Z kuşağından ise sevgili, evlilik, arkadaş, araba ve yüzük konularında rüya yorumu istendi. Alfa kuşağı aşk, arkadaş, sevgili, okul ve sosyal medya konularında rüyalarını yorumlattı.

Tüm kuşaklara bakıldığında en çok görülen 3 rüyanın anne, para ve aşk konularında olduğu belirtildi.