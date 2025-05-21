DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Bursa’da yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirecek. Program kapsamında basın toplantısı, sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmalar ve esnaf ziyaretlerinin yanı sıra Bursa halkının da sorunlarını da ilk ağızdan dinleyecek.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da ilçe ziyaretlerinin de olacağı günübirlik program kapsamında 24 Mayıs Cumartesi günü Bursa'da olacak.

DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın hazırladığı Bursa programı kapsamında güne ilk olarak basın toplantısıyla başlayacak olan Genel Başkan Ali Babacan, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum, adalet sistemi ve demokratikleşme sürecini ele alacak. Daha sonra Bağımsız Yaşam Derneği (BAYDER) gençleriyle bir araya gelecek olan Babacan, burada gençlerin sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaşacak.

Sivil toplum kuruluşu ziyaretinde DAĞDER'i de ziyaret edecek Genel Başkan Ali Babacan, derneğin ilk kadın başkanı Derya Kaya Başak’a 'hayırlı olsun' dileklerini iletecek.

Daha sonra Fomara Kent Meydanı ve Mudanya sahilinde de esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek Babacan, esnafın artan maliyetler ve azalan alım gücü karşısında yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, partinin çözüm önerilerini paylaşacak.

Günün sonunda, Demokrasi ve Uzlaşı Platformu toplantısına katılacak Genel Başkan Babacan, farklı kesimlerden temsilcilerle bir araya gelerek, Türkiye’nin demokratikleşme süreci ve toplumsal uzlaşı konularında görüş alışverişinde bulunacak.