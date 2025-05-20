Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu tarafından kurulan Kutlu Parti’nin Kilis İl Başkanlığı için Nezir Çağlar, Kilis Merkez İlçe Başkanlığı için ise Bestami Öztan görevlendirildi.

KİLİS (İGFA) - Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevini ifa ettikten sonra emekli olan Halaçoğlu, 24, 25 ve 26. dönem Kayseri milletvekili ve eski TBMM MHP Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştu. 2017 yılında İYİ Parti kurucularından olan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, 2018'de gerçekleştirilen 24 Haziran seçimleri sonrası parti yönetimiyle düştüğü fikir ayrılıkları sebebiyle İYİ Parti'den istifa etmişti.

28 Haziran 2024 yılında ise Kutlu Parti’yi kuran Yusuf Halaçoğlu, yapılan kurultayda Genel Başkan olarak seçildi.

Geçen yıldan bu yana birçok ilde teşkilatlanmasını gerçekleştiren Kutlu Parti, Kilis İl Başkanlığı için de Gazeteci Nezir Çağlar’ı uygun görerek, İl Başkanı sıfatıyla atamasını gerçekleştirdi.

Atamanın yapılmasının akabinde Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ile görüşen Nezir Çağlar’a, rozeti ve atama yazısı bizzat Halaçoğlu tarafından takdim edildi.

Böylesi genç ve enerjik kişilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kutlu Parti Genel Başkanı Halaçoğlu, “Birçok ilde teşkilatlanmamızı tamamladık. Nezir Çağlar ve Bestami Öztan kardeşim ile de Kilis’te teşkilatlanmamızı tamamlayacağız inşallah. Siyasete yıllarını vermiş genç lakin deneyimli bir kardeşimizle çalışmak beni oldukça memnun etti. Kısa bir süre sonrada Türkiye’nin her yerinde teşkilatlanmamızı tamamlayarak seçimlere katılma şartını yerine getireceğiz. Türkiye Kutlu Parti teşkilatlarının yönetime gelmesiyle şahlanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Zatıalilerini bu göreve layık gördükleri için şükranlarını belirten Kutlu Partisi Kilis İl Başkanı Nezir Çağlar, “Başta Genel Başkanım Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu olmak üzere, Genel Sekreter İrfan Çep, Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tulga Keskin, Eğitim AR-GE ve Ölçme Değerlendirme Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ali Erdem, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Avcı’ya teşekkürlerimi sunarım. En kısa sürede üye kayıtlarını tamamlayarak yönetimimizi oluşturduktan sonra Genel Başkanımızın da katılım sağlayacağı kongremizi gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Kilis siyasetine yeni bir soluk getireceklerini kaydeden Bestami Öztan ise, “Genel Merkezimizden aldığımı güç ile Kilis’te siyasete yeni bir soluk getireceğiz. Siyasete yıllarını vermiş büyüklerimizin tecrübelerinden yararlanarak, siyasete ilk defa girmiş genç dinamik arkadaşlarımızın da güçlerini alıp, Kutlu Parti’yi Kilis’te şahlandıracağız. Bizimle bu kutlu yolda yürümek isteyen tüm genç kardeşlerimizi yanımızda görmekten onur duyarız.” dedi.