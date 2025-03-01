İstanbul için tarihi nitelikteki imza, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından, Almanya’nın Frankfurt kentinde atıldı. İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı Spyros Capralos ile birlikte tarihi sözleşmeye imza atan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 54. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İstanbul’un ‘2036 Olimpiyatları hayalini’ dile getirdi. “Bu hayal, İstanbul 2027 Avrupa Oyunları ile başlıyor” diyen İmamoğlu, “Şehrimiz, Avrupa’ya ve dünyaya kucak açacak, zengin tarihimiz, yaşam dolu kültürümüz ve insanlarımızın sıcak misafirperverliği ile şekillenen bir deneyim sunacaktır. İstanbul adına, bize duyduğunuz güven, verdiğiniz destek ve sporun birleştirici gücüne olan ortak inancınız için teşekkür ederim. Sizleri şehrimizde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

2027 yılında Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapmanın ayrıcalık ve sorumluluk olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Dünyanın dört bir yanında krizler katlanarak çoğalıyor. Savaşlar hız kesmeden devam ediyor, otoriterlik yükseliyor ve ayrışmalar derinleşiyor. Ancak spor, sınırları, ideolojileri ve çatışmaları aşabilen nadir güçlerden biri olmayı sürdürüyor. Spor, bize, rekabetin amansız fakat adil olabileceğini, en tatlı zaferlerin paylaşılan zaferler olduğunu ve nihayetinde birlikte daha güçlü olduğumuzu hatırlatıyor” dedi.