Anadolu Vakfı tarafından eğitime kazandırılan en yeni eser olan Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi’nin açılışı Nevşehir’de gerçekleştirildi.NEVŞEHİR (İGFA) - Anadolu Vakfı’nın eğitime sürdürülebilir katkı hedefi ile inşa ettirdiği en yeni eser olan Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi’nin açılışı 7 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamilhan Süleyman Yazıcı, Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilgün Yazıcı, Nevşehir Kamu Yöneticileri, Anadolu Grubu Üst Yönetimi, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Törende konuşma yapan Nevşehir Valisi Ali Fidan “Yatırımların en güzeli şüphesiz ki insana yapılan yatırımdır, eğitime yapılan yatırımdır; umudumuz, yarınımız olan gençlerimize ve çocuklarımıza yapılan yatırımdır. Ülkemizde eğitim çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin sayısı dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan daha yüksektir. Bu genç ve dinamik nüfus yapısı ülkemizin en büyük gücü ve zenginliğidir. Geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizi, çocuklarımızı yarınlara en güzel şekilde hazırlamak, eğitimde kaliteyi yükseltmek, çağın gerektirdiği nitelikli ve donanımlı insan gücüne sahip olabilmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz.” dedi.

Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan törende yaptığı konuşmada bugünün dünyasında toplumları iyileştiren, sorumluluk sahibi yatırımların her zamankinden daha çok değer taşıdığını vurguladı. Özilhan sözlerine şöyle devam etti: “Hepimiz gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için sosyal sorumluluk, kurumsal vatandaşlık ve gönüllülük anlamındaki görevlerimizin bilincinde olmalıyız. Bu farkındalıkla Anadolu Grubu olarak, ‘Anadolu’dan Yarınlara’ sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında ‘Yarın için Güçlü Toplum’ prensibiyle yıllardır farklı paydaş gruplarına yönelik geniş etkiye sahip toplumsal projeler hayata geçiriyoruz. Eğitim alanında yapılan yatırımların ve gençlere verilen desteklerin yarınlarımız için atılan en değerli adımlar olduğuna yürekten inanıyorum.” diyen Özilhan, geleceğin iş insanları, yöneticileri, çalışanları, tüketicileri ve her alanda paydaşları olan gençlere yapılacak maddi manevi her türlü yatırımın önemini vurguladı.

Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilgün Yazıcı da törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Toplumumuza, insanımıza yatırım yapmak bizlere kurucularımızdan gelen bir misyon. Yeni nesillerimizi hem geleceğin dünyasına yönelik her türlü yetkinliğe sahip olacak hem de kendi kültür ve değerlerini yaşatacak şekilde yetiştirmeliyiz. Bunun için onlara en iyi eğitim imkânlarını sunmak, bugün bizlerin en önemli sorumluluğu olarak öne çıkıyor. Bu okulun geçmişten geleceğe bir köprü olmasını ve Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında memleketimiz ve dünyamız için hayırlı olacak nice evlatlar yetiştirmesini temenni ediyoruz.”

Anadolu Grubu’nun ve Anadolu Vakfı’nın kurucu ve onursal başkanlarından Kamil Yazıcı’nın merhum eşi Suzan Yazıcı’nın anne ve babasının ismini taşıyan Mahmut-Dudu Yazıcı Anadolu Lisesi’nde 16 modern dersliğe ek olarak, birer fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarının yanı sıra bilgisayar, müzik ve resim derslikleri ile iki salon bulunuyor.

Anadolu Vakfı, ulusal ve evrensel değerleri sahiplenen, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, iyi yetişmiş ve sağlıklı bir gençlik hedefi doğrultusunda verdiği burslar, eğitim hayatının paydaşlarına yönelik gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de ülkemizde eğitime destek oluyor. Kuruluşundan bu yana Anadolu topraklarında 50’den fazla kalıcı eser inşa eden Anadolu Vakfı eğitime sürdürülebilir katkı sağlama hedefi doğrultusunda bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında birçok okul, yurt ve kütüphane binasını eğitim hayatına kazandırdı.