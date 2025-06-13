Ankara Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi, yıl boyunca uzman eğitim kadrosu, kaynak kitap ve denemelerle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek verirken sınav öncesi de öğrencileri yalnız bırakmıyor.ANKARA (İGFA) - Bu kapsamda 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi sınav provası düzenledi. Öğrencilere sınav motivasyonu kazandırmak amacıyla Keçiören Belediyesi Tepebaşı Eğitim Merkezi ve ilçe genelindeki eğitim merkezlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen deneme sınavına öğrenciler yoğun katılım sağladı. Öğrenciler, sınav günü karşılaşabilecekleri durumları gözlemlerken sınav kaygısı ve zaman yönetimi ile ilgili de kendilerini deneme imkanı buldu. Yaklaşan LGS 2025 öncesi, gözetmen öğretmenler eşliğinde gerçek sınav atmosferini deneyimleyen öğrenciler önemli bir hazırlık sürecini geride bıraktı.

ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Sınav provasıyla öğrencilerdeki sınav kaygısını ve heyecanını en aza indirmeyi hedeflediklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Yıl boyunca Belediyemizden eğitim alarak sınavlara hazırlanan öğrencilerimizi sınav arifesinde de yalnız bırakmıyoruz. Öğrencilerimizi hedeflerine ulaşmaları için daha fazla destekliyor ve onlara rehberlik hizmeti veriyoruz. Hafta sonu gerçekleşecek LGS sınavında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sınav öncesinde olduğu gibi, sınav sonrasında da eğitim merkezlerimiz ve uzman eğitmen kadromuzla öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

YENİ DÖNEM KURS KAYITLARI BAŞLADI

Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezleri’nde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarına yönelik yeni dönem başvuruları başladı. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi kayıt kabul sınavı 7. ve 8. sınıflar için 24 Haziran 2025, 11. 12. sınıf ve mezunlar için 25 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. LGS-YKS hazırlık kursları için ön kayıt başvuruları kecioren.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılmakta olup başvuru yapmak isteyenler 0312 380 43 25 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilir.