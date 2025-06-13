Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, yaz aylarında artan anız yangınları ve boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Küçük kıvılcımların büyük felaketlere yol açabileceğini belirten Malatya İtfaiyesi, suya girmek için de güvenli alanların tercih edilmesini istedi.MALATYA (İGFA) - Yaz sıcaklarıyla birlikte Malatya’da anız yangınları ve boğulma vakaları ciddi bir artış gösterdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer Çoban, günlük yangın ihbarlarının 15’ten 35’in üzerine çıktığını, bu ihbarların yüzde 20’sinin anız yangınlarından kaynaklandığını belirtti. Çoban, “Küçük kıvılcımlar büyük felaketlere dönüşüyor. Bağ, bahçe ve arazilerde ateş yakılarak temizlik yapılmamalı. Bu yangınlar evlere, ahırlara ve besilere zarar verebiliyor” diyerek vatandaşları uyardı.

BOĞULMA VAKALARINA KARŞI AİLELERE ÇAĞRI

Boğulma vakalarının genellikle baraj, gölet, dere ve sulama kanallarında serinlemek isteyenlerde meydana geldiğini vurgulayan Çoban, “Bu alanlar yüzmeye uygun değil. En büyük görev ailelere düşüyor. Çocukları Gençlik Spor İl Müdürlüğü havuzlarına, belediye sosyal tesislerine veya özel havuzlara yönlendirin” dedi. Mişmiş Park göletinde yaşanan boğulma vakalarına karşı belediyenin altyapı ve mimari düzenlemeler yaptığını, uyarı tabelaları yerleştirdiğini ancak vatandaş duyarlılığının kritik olduğunu ekledi.

Malatya Büyükşehir İtfaiyesi’nin donanımlı bir sualtı arama kurtarma ekibine sahip olduğunu belirten Daire Başkanı Ömer Çoban, uzman dalgıçların üç kurtarma botu ve yüksek donanımlı teçhizatla 7/24 göreve hazır olduğunu belirterek, önceliğin bu tür olayların yaşanmasını önlemek olduğunu söyledi.

Büyükşehir İtfaiyesi, vatandaşları dikkatli olmaya ve güvenli alanları tercih etmeye davet etti.