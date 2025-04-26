Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın ödüllü oyunlarından “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?”, sahne aldığı Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nde çok beğenildi.ADANA (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekibinin “Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?” adlı oyunu, “Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali” kapsamında sahne aldı. Adanalı sanatseverler, Şehir Tiyatroları oyuncularının performansa tam not verdi.

OYUN, ADANA’DA AYAKTA ALKIŞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali kapsamında sahne aldı. “Yaşamak mı yoksa Ölmek mi” adlı oyun, 14 ve 15 Nisan tarihlerinde Adana seyircisiyle ilk kez buluştu ve iki gece üst üste yoğun ilgiyle izlendi. Modern sahne dili, güçlü oyunculukları ve etkileyici anlatımıyla dikkat çeken oyun, temsillerin ardından dakikalarca ayakta alkışlandı.

ŞEHİR TİYATROLARINA TEŞEKKÜR BELGESİ

Festival yönetimi tarafından takdim edilen teşekkür belgesiyle onurlandırılan ekip, Kocaeli’ni sanatsal düzlemde başarıyla temsil etti. Kocaeli Şehir Tiyatroları, ülkemizin önemli sahnelerinde yer almayı sürdürerek, hem repertuar gücünü hem de kültürel vizyonunu Türkiye’nin dört bir yanında izleyiciyle buluşturuyor.

OYUNUN KONUSU NEYİ ANLATIYOR?

1939- Varşova. Polonya’nın Naziler tarafından işgalinin hemen öncesi. Özel bir tiyatronun Hitler karşıtı oyununun provaları, politik-diplomatik gerekçelerle yasaklanır. “Hamlet’’ oyununa geri dönen tiyatroda, genç bir havacı teğmen ile oyuncu arasında bir flört baş gösterir. Almanlar işgali gerçekleştirmiş, tiyatro kapanmıştır. Havacı teğmen aracılığıyla bir Alman casusun Polonya’daki tüm direniş hareketini ele verecek listeyi Nazilere iletmek üzere Polonya’ ya geleceği bilgisine ulaşan oyuncular, bunu engellemek üzere harekete geçerler. Artık dekorları Gestapo karargâhına, kostümleri üniformaya, oyuncular da yurt sever direnişçilere dönüşmüşlerdir.

OYUNUN KASTI

Yazar Nick Whitby tarafından kaleme alınan ve çevirisi Yücel Erten tarafından yapılan oyun daha önceki sahnelenmelerinde seyircilerden tam not almıştı. Yönetmenliğini İlham Yazar’ın yaptığı oyunun Dekor Tasarımında Murat Gülmez, Kostüm Tasarımında Çevren Sarayoğlu, Müzik Ali Erel, Koreografi Gizem Erden, Işık Tasarımı Mustafa Bal, Ses Tasarımı İlker Sevüker, Tasarım Koordinatörü Emine Kaynak Yıldırım ve Yardımcı Yönetmeliğini Işık Öztorun üstleniyor.

BAŞARILI OYUNCU KADROSU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’nın da seyirci karşısına çıktığı oyunda; Funda İlhan, Çağrı Mengüç, Serhat Güzel, Zeynep Dilara Saydam, Levent Muratoğlu, Güliz Gençoğlu, Ozan Şahin, Duygu Mine Özcan, Onursal Yıldırım, Cemal Aldıç, Volkan Dinç, Ferdi Yıldız, Su Özdemir, Sevcan Kuş Efe, Umut İsfen, Çağla Buldak Akarsu ve Işık Öztorun rol alıyor.