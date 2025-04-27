Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANFA Sera Beypazarı’nda yetiştirilen erkenci sebze fidelerini üreticilerle buluşturdu.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da Güdül, Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinde 357 üreticiye toplam 1 milyon 90 bin 650 tane domates ve biber fidesi yüzde 50 hibeyle dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi teşvik etmek ve çiftçilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla tarımsal destek programlarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, yüzde 50’si hibe olmak üzere erkenci domates ve biber fideleri Güdül, Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinde çiftçilere dağıtıldı.

ÜRETİCİLERE 1 MİLYONDAN FAZLA FİDE ULAŞTIRILDI

ANFA Sera Beypazarı’nda özenle yetiştirilen toplam 1 milyon 90 bin 950 adet fide, 357 çiftçiye ulaştırıldı. Dağıtım, Ankara’nın tarımsal potansiyeli yüksek ilçeleri olan Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan’da gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağladığı desteklerle hem yerel üretimi canlandırmayı hem de üreticilerin girdi maliyetlerini düşürerek tarımsal sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2025 yılı kırsal destek programında mayıs ayı içinde de 25 ilçede fide dağıtımına devam edecek.