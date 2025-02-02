Ankara Keçiören Belediyesi tarımsal üretimde doğru bilinen yanlışları ortadan kaldırmak, iyi tarım uygulamaları ve bilinçli yetiştiriciliği geliştirmek için “Bilinçli Yetiştiricilik İçin İlk Adım Bizden” konulu eğitim düzenleyecek.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediyesi tarımsal üretimde doğru bilinen yanlışları ortadan kaldırmak, iyi tarım uygulamaları ve bilinçli yetiştiriciliği geliştirmek için “Bilinçli Yetiştiricilik İçin İlk Adım Bizden” konulu eğitim düzenleyecek. Hem tarımsal üretim yapan çiftçilerin hem de hobi amaçlı bitki yetiştiriciliği yapan vatandaşların katılabileceği eğitimler, Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri ve peyzaj mimarları tarafından verilecek.

EĞİTİMLER 15 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK

Ovacık Mahallesi’nde bulunan Modern Sera yerleşkesinde gerçekleştirilecek eğitimlerde uygulamalı ve teorik bilgiler eş zamanlı aktarılacak. Eğitime katılmak isteyenler, 7 Şubat tarihine kadar mahalle muhtarlıklarına veya Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne başvurularını yapabilecek. Başvuruların alınmasının ardından ilk eğitim 15 Şubat’ta başlayacak. Eğitimlerin tamamlanmasıyla birlikte katılımcılara belge verilecek.

BİLİNÇ DÜZEYİNİ VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Tarımsal üretim yapan ve bitki yetiştiriciliğine ilgi duyan vatandaşları eğitime davet eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Ülkemiz için stratejik öneme sahip olan tarım konusunda bilinç düzeyini ve beraberinde verimliliği artırmalıyız. Tarımsal üretim sürecindeki yanlış uygulamaları ortadan kaldırmak için bu eğitim oldukça önemli. İlçemizde başlattığımız örnek eğitim programımıza hem üreticilerimizi hem de hobi olarak bitki yetiştiren vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.