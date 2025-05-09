Ankara Büyükşehir Belediyesi, sürücülere hız sınırı uyarısı yaptı: Otomobiller için 70-82 km/s, ağır taşıtlar için 50-70 km/s limitlerine uyulması çağrısında bulunuldu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki cadde ve bulvarlarda geçerli hız sınırlarıyla ilgili sürücülere önemli bir hatırlatma yaptı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, otomobiller için hız limitinin 70-82 km/s, ağır taşıtlar için ise 50-70 km/s arasında değiştiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi, “Hem kendi hem de başkalarının güvenliği için lütfen kurallara uyalım” diyerek sürücüleri uyardı.

İşte Ankara'da cadde ve bulvarlarda istenilen hız limitleri: