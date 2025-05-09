Bursa’da, 81 ilden gelen personele yönelik “Mera Kanunu ve Uygulamaları Eğitimi” başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği 5 günlük eğitim, meraların korunması ve sürdürülebilir yönetimini hedefliyor.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından “Mera Kanunu ve Uygulamaları Eğitimi” düzenlendi.

İznik DSİ Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde başlayan eğitime, 81 ilde Mera Kanunu uygulamalarında görev alan personel katıldı. 5 gün sürecek eğitimin açılışını, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanı Davut Özgür yaptı.

Davut Özgür, meraların toprak ve su muhafazası, erozyon kontrolü, su kaynaklarının oluşumu ve biyoçeşitlilik açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

TÜİK verilerine göre ülkemizde 14,6 milyon hektar mera alanının var olduğunu belirten Özgür, "Bu da yüzölçümümüzün yüzde 19’una denk geliyor. 17 milyon büyükbaş hayvanın kaba yem ihtiyacını meralardan karşılıyoruz. Meralar, kaba yemin en ucuz ve kaliteli üretildiği alanlar. Bu eğitimle, mera yönetimi ve korunması için gerekli bilgileri paylaşacağız. Katılımcılar, eğitim sonunda alacakları sertifikalarla il mera komisyonlarında görev alacak” diye konuştu.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, mera komisyonlarında teknik ekiplerin verdiği bilgilerin karar alma süreçlerinde kilit rol oynadığını belirterek, “Mera yaz okulunda alınacak eğitim, bu süreçte büyük önem taşıyor” dedi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verileceği bildirildi.