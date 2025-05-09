Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Yeşil Yakalılar Söyleşisi” Bursa Uludağ Üniversitesi’nde yoğun ilgiyle gerçekleşti. Öğrencilere tarımın önemi ve Bakanlıkta kariyer fırsatları anlatıldı.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yeşil Yakalılar Söyleşisi”nin yeni durağı Bursa oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ali Karabulut Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide, tarım ve hayvancılığın önemi, Bakanlığın faaliyetleri ve kariyer imkanları ele alındı.

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, zirai ve hayvansal üretimin önemine vurgu yaparak, “Tüm öğrencilere ulaşmayı ve onlarla yüz yüze iletişim kurmayı görev edindik. Sektörün gençlere sunduğu kariyer imkanlarını anlatıyoruz. Bu buluşmalar farklı bölgelerde devam edecek” dedi. Şube Müdürü Mahmut Göktaş ise Bakanlığın destekleri, staj imkanları, projeler ve özel sektördeki iş fırsatları hakkında bilgi verdi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, tarım ve hayvancılık sektörünün önemini hatırlatarak, söyleşinin gençlere yeni bakış açıları kazandıracağını belirtti. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Durgut ise, “50. yılımızda öğrenci odaklı bir eğitim sunmayı hedefliyoruz. Eğitim ve Yayın Dairesi’nin sağladığı imkanlar çok değerli” diye konuştu.

Etkinlikte öğrencilerin soruları da yanıt buldu. Söyleşiye, Dr. Bülent Kahraman Çolakoğlu, İbrahim Acar ve Mahmut Göktaş’ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.