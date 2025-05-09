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Zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde yürütülen yıkım çalışmaları kapsamında, Yaylacık Mahallesi’nde aynı parsel üzerine inşa edilen 500’er metrekarelik iki kaçak fabrika yerle bir edildi.

Bursa'da Nilüfer Belediyesi, Yaylacık Mahallesi’nde aynı parsel üzerine inşa edilen iki kaçak yapıyı yıktı. BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadelesine kararlılıkla devam ediyor.

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