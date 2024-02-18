Tahmini Okuma Süresi: dakika

Aday tanıtım sırasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu için söylediği sözler güne damgasını vurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasında: “Egede Topuklu Efemiz Türkiye’de efsane oldu. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanları arasında bir kadın Belediye Başkanımız varken hepimizin çok sevdiği Özlem Çerçioğlu varken ve onun yolundan yürüyen ve onun gibi bulundukları bölgede damga vuracak olan 5 tane Büyükşehir Belediye Başkan adayımız var. Onlarla gurur duyuyoruz, onlara güveniyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşması sırasında Özlem Çerçioğlu’nu örnek göstermesi, Topuklu Efe’nin Aydın ve Türkiye için önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu.

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala tüm partiler aday tanıtım programları düzenleyerek, gövde gösterisi yaptı. 18 Şubat Pazar günü yani bugün, Ankara’da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi aday tanıtımı sırasında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun adının anons edilmesi sırasında alkış ve slogan tufanı koptu.

Adaylar tek tek alfabe sırası ile kürsüye çağırıldı. Sıra Aydın’a geldiğinde anons edilen Özlem Çerçioğlu, büyük bir ilgi ile karşılaştı. Özlem Çerçioğlu’nun ismi okunduğunda yaşanan alkış tufanı ve sloganlar Topuklu Efe’nin sadece Aydın’da değil tüm öğütün gönlünde taht kurduğunu ortaya koymuş oldu.

Ankara’da gövde gösterisi yapan Topuklu Efe’nin sevinci Aydın Cumhuriyet Halk Partililer tarafından büyük bir mutluluk içinde karşılandı.

Özel Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer