Aydın’a hizmet etmek için yola çıktığını ifade eden CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “öncelikle bugüne kadar Aydın için TBMM çatısı altında gecesini, gündüze katarak hizmet eden, çalışan tüm partili milletvekillerime teşekkür ediyorum. Artık ben de millet iradesinin tecelli ettiği yüce meclisteyim” dedi.

Kapım her zaman açık

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “TBMM çatısı altında Laik Cumhuriyet’e, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma dair namusum ve şerefim üzerine yemin ettim. Memleketim Aydın; incirin, zeytinin, pamuğun bereketli topraklardan fışkırdığı, efelerin, zeybeklerin, türkülerin, ege kültürünün harmanlandığı topraklardır. TBMM’deki çalışma odam artık Aydınlılarındır, kapım her zaman onlara açıktır” dedi.

Üreten, kazanan, kazandığını adil paylaşan, büyüyen ve adaletin her kesime sirayet ettiği bir Türkiye’nin -milletle birlikte- yeniden inşa edilmesi için yola çıktığını ifade eden CHP’li Karakoz, “ilkelerim Atatürk ilkeleri, yolum muasır medeniyetler yolu, kazanımlarım Cumhuriyet kazanımlarıdır. Tek güvencem ise beni Ankara’ya Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu meclise gönderen memleketimin insanlarıdır. Kıymetli hemşerilerimdir” vurgusunu yaptı.

Evlatlarımızın geleceğine sahip çıkalım

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz sözlerine “2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. yıldır. Herkes bu güzel Cumhuriyete, bu memlekete ve bunca kazanılmış haklara hem kendisi hem de evlatlarının geleceği için sahip çıkmalıdır” hatırlatmasını yaparak son verdi.