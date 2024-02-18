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CHP’li Bayırlı yıkılan kamu binalarının hesabını sorarak AKP Hükümetine yüklendi. Bayırlı yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Seçimlere 1 buçuk aydan az zaman kaldı. AKP’nin 2 dönem yenilip 3. Yenilgisine hazırlanan adayı, dün de ifade ettiğimiz gibi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin zorlamasıyla yer ile yeksan ettikleri Adnan Menderes Stadyumu’nun yerine park yapacaklarını açıklamak zorunda kaldı. Yine de ben diyorum ki; bunlar bu parkı da becerip yapamazlar. AKP iktidarından taş üzerine taş çıkmaz. İşte yıllar evvel yıkılıp bir moloz yığını haline getirdikleri PTT binasının hali ortada. Adliye binası yapacağız diye açtıkları dev çukur dolan yağmur sularıyla adeta bir gölete döndü. Türkiye’de her halde il emniyet müdürlüğü binası olmayan, emniyet müdürlüğü kiralık bina olan tek il Aydın’dır. Bakın merkezde bulunan huzurevini yıktılar yerinde yeller esiyor. Okullarımızı yıktılar; çocuklarımız sabahın yedisinde, kör karanlıkta derse gitmek zorunda kalıyor. Sonra millet dönüp bunlara; “sizin taş üzerine taşınız mı var?” deyince de kızıyorlar. Kızmayın. Bakın bu şehirde yerel yönetim işin ehlinde oldu olmaya da devam edecek. Size düşense seçmenin size her seçim verdiği mesajı almak, çocuklarımızın okulsuzluğuna bir çare bulmak, artık bir adliye sarayı yapmak, emniyet müdürlüğünü kiradan kurtarmak, kısaca hizmet vermek hizmet. Yerel yönetim emek ister, vatandaşla kucaklaşmak ister, halkla hemhal olmak ister bunu da biz yaptık, Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler yaptı, Özlem Çerçioğlu yaptı, yapmaya da devam edecek.

Haber: Yaprak Kaplan