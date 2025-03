Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ankara Halk Ekmek Fabrikası ile bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışı yapacak. Uygun fiyatlı et satışları, 3 Mart Pazartesi itibarıyla 7 Başkent Market şubesi ve 3 Mobil Market’te başlayacak.ANKARA (İGFA) - Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 3 yıldır sürdürdüğü uygun fiyatlı et satış uygulaması bu Ramazan’da da devam ettirme kararı aldı.



Vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak ve Ramazan boyunca devam edecek uygulama, 3 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren 7 Başkent Market şubesi ve 3 Mobil Market’te başlıyor.

KIYMA 419, KUŞBAŞI 499 TL’DEN SATILACAK

Ramazan boyunca sürecek uygulama kapsamında, Başkent Market’in GİMAT, Batıkent, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut ve Şafaktepe şubeleri ile Mobil Market’lerde kıyma kilogramı 419 TL, kuşbaşı 499 TL, yemeklik haşlamalık et 419 TL ve dana sucuk 499 TL’den satışa sunulacak.

Tavuk ürünlerinde de kampanyalı fiyatlar uygulanacak.

Daha fazla kişinin uygun fiyatlı etten faydalanmasını sağlamak amacıyla her vatandaş, 1 kilo kıyma ve 1 kilo kuşbaşı olmak üzere en fazla 2 kilo et alabilecek. Başkent Kart sahipleri de Ankara Büyükşehir Belediyesinin sağladığı et desteğiyle bu noktalardan alışveriş yapabilecek.

Öte yandan Halk Ekmek Fabrikası, daha fazla vatandaşa ulaşmak amacıyla 3 kullanılmayan EGO otobüsünü mobil markete dönüştürdü. Mobil marketler, 1 Nisan 2025’e kadar 25 ilçede vatandaşlara hizmet verecek.

Etler, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin edilecek ve veteriner hekimler ile ziraat mühendislerinin kontrolünden geçecek.

Ramazan bereketi Başkent’in sofralarında…3 Mart’ta uygun fiyatlı et satışı başlıyor.Ankara Halk Ekmek Fabrikamız, bu yıl da piyasa fiyatlarının altında et ve kıyma satışına başlıyor. 7 Başkent Market ve 3 Mobil Market’te, Kahramankazan, Çubuk ve Ayaş’taki üretici… pic.twitter.com/2uU30loTYT— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 1, 2025

Halk Ekmek Fabrikası Ziraat Yüksek Mühendisi Mert Yağız Yılmaz, Ramazan ayı boyunca sürecek uygun fiyatlı et ve kıyma satışında hijyen ve kalite standartlarına büyük önem verdiklerini belirterek, “Ramazan ayında 3 yıldır devam eden uygun fiyatlı et satışımız 4’üncü yılında da devam edecek. Kadrolu veteriner hekimimiz ve haricindeki teknik ekiplerimiz eti kesim öncesinden kesim sonrasına kadar tüm kontrollerini yaparak en hijyenik şekilde, araç dezenfeksiyon raporlarıyla beraber mağazalarımıza ulaştıracak" diye konuştu.