Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin simge noktalarını güzelleştirmeye devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kızılay Mahallesine bağlı “İzmir 1-2 Caddeleri Kentsel Tasarım” projesi için düğmeye bastı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin en yoğun ve simge noktalarından biri olan “İzmir 1-2 Caddeleri Kentsel Tasarım” projesi için düğmeye bastı.

YAVAŞ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDU

Projeye ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İzmir Caddesi’nde kentsel tasarım projemizle yepyeni bir kimlik kazandırıyoruz. Çok yakında…” notuyla duyurdu.

CADDELER YENİ BİR KİMLİK KAZANACAK

Gerçekleştirilen çalışmalarla caddelere yeni bir kimlik kazandırmayı amaçladıklarının altını çizen Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Bakım Onarım Şube Müdürü Mehmet Karabayır, “Kaldırım Yapım Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğümüz tarafından, İzmir 1 ve İzmir 2 caddelerinde yürütülen kentsel tasarım işi kapsamında; 22 Bin metrekarelik yürüyüş yolları ve set zemin kaplamaları, 2400 metrekare yeşil alan, güvenlik kamera sistemleri, cadde üzerinde görsel aydınlatma sistemleri, özel yapım havuzlar, oturma grupları, büfeler, heykeller ve bisiklet alanları yapılacak. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak caddelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” dedi.

KALDIRIMDAN YEŞİL ALANA HAVUZDAN HEYKELE KADAR PEK ÇOK DONATIYA SAHİP OLACAK

Proje kapsamında caddeler; 22 bin metrekare sert zemin kaplaması, granit kaldırım kaplamaları, dezaktik betondan yaya yürüyüş yolları ve küp taş araç yolları, 24 Bin metrekare yeşil alan, 735 adet katener aydınlatma ve 110 adet aydınlatma direği, 28’i sabit 5’i hareketli 33 kamera, 150 metrekare büyüklüğünde 4 havuz, 1 kuru havuz, 1 eski su perisi havuzunun revizyonu, 324 metre oturma grubu, 20 metre uzunluğunda masa, bisiklet park elemanları, 14 büfe, dünya küresi heykeli ve sokak sanatçıları için 2 sahne ve amfi tipi oturma alanları ile cazibe merkezi haline gelecek.