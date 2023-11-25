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Holistik Yaşam Koçu, Psikolojik Danışma ve Kişisel Gelişim Uzmanı Kübra Demirbağ, Anoreksiya Nervozanın kadınlarda ciddi sonuçları olabileceğini dile getirdi.BURSA (İGFA) - Anoreksiya Nervozanın hastalığı veya kısa ismi ile anoreksiya (iştahsızlık) yemek yeme bozukluğu ve kilo kaybı ile kendini gösteren psikolojik bir hastalık olduğunu söyleyen Holistik Yaşam Koçu, Psikolojik Danışma ve Kişisel Gelişim Uzmanı Kübra Demirbağ, “Bu hastalar kilolarından ve görüntülerinden memnun değillerdir, kendilerini sürekli olarak kilolu hissederler. Kilo alma korkusu olduğundan yemek yemeyi istemezler. Zayıf olsalar da kendilerinin kilolu olduğu düşüncesini akıllarından çıkaramazlar. Bu yüzden hastalığın derecesine göre ya yemek yemezler ya da yetersiz yemek yedikleri İçin kilo kaybeder” dedi.

TAKINTI OLABİLİR

Bazı anoreksili hastaların yemek yeseler bile sonradan bu yemekleri kusarak onların yapacağı kilo artışından kurtulmak istediğinin altını çizen Demirbağ, “Müshil içerek bu yediklerini bir an önce atmak isterler. Ayrıca aşırı egzersiz yaparak yediklerinin kilo yapmasını önlemek isterler. Anoreksiya, sağlık sorunlarına yol açabilen ciddi bir beslenme bozukluğudur. Ayrıca anoraksiya psikolojik bir hastalıktır. Anoreksiya nervoza hastaları genelde kadındır ve hastaların %90’dan fazlası 25 yaş altındadır. Moda dünyasında ideal vücut, zayıf bir bedene sahip olmaktır. Bu durum genellikle kadınlarda ince görünmek için takıntı haline gelebilir. Bu kadınlarda anoreksiya gelişebilir” diye konuştu.

BİYOLOJİK FAKTÖRLER

Anoreksiyanın bilinen tek bir nedeni olmadığını aktaran Kübra Demirbağ, “Çevresel, psikolojik ve biyolojik faktörlerin bir araya gelmesi sonucu meydana gelir. Sevdiği birisinin ölümü, anne ve babanın boşanması, ergenlik problemleri, yeni bir okula veya işe başlama, alıştığı ve sevdiği ortamdan başka bir ortamda yaşamak zorunda kalma, cinsel istismara maruz kalma anoreksiya sebebi olabilir. Sevgisiz ve sorunlu ailelerde büyüyen çocuklarda görülme olasılığı yüksektir. Farklı psikolojik sorunları olan gençlerde anoreksiya görülme sıklığı daha fazladır. Anoreksiyalı hasta vücut ağırlığının %30’unu kaybetmişse tedavi için hastaneye yatırılır. Anoreksiya tedavisi hastalığın kabullenilmesi ile başlar. Daha sonra hastaya psikolojik destek ve psikoterapi seansları verilir. Anoreksiya belirtileri olan kişilerin tedavi için gastroenteroloji uzmanı, yaşam koçu, psikolog veya psikiyatri uzmanına götürülmeleri gerekir” açıklamasında bulundu.